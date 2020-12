Tommaso Zorzi, la richiesta choc al Grande Fratello: non ce la fa più

Tommaso Zorzi è ancora innamorato di Francesco Oppini. Per dimenticarlo fa una richiesta speciale al Grande Fratello.

Forse solo per risvegliare l’audience di un Grande Fratello che sta decisamente durando troppo, forse per davvero, forse per altri motivi… fatto sta che Tommaso Zorzi ha rivelato di provare “forti sentimenti” per Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, anche lui ospite nella Casa del GF da mesi, sembra aver conquistato il cuore del “piccolo” Zorzi. Che però si è subito pentito della confessione.

Tommaso Zorzi disperato, nella notte confessa tutto

Sappiamo che Tommaso Zorzi si è già pentito di essersi dichiarato a Oppini perché, nella notte, parlando con Stefania Orlando ha confessato di avere molta paura delle ripercussioni che le sue parole potrebbero avere sulla puntata odierna del Grande Fratello. “Non mi sono mai esposto in vita mia”, ha detto. “Poi pensa a sua madre cosa farà. Quella c’ha la tastiera facile. Qualsiasi cosa pensa la dirà. Lui domani sarà in studio. Io mi sto sentendo male…” ha continuato Zorzi.

Tommaso si è poi augurato che gli autori del GF non decidano di farlo incontrare di nuovo con Oppini. Probabilmente sapendo che tutte le telecamere e i microfoni erano puntati su di lui, ne ha approfittato per lanciare un appello: “Adesso mi servirebbe un buon sano chiodo scaccia chiodo. Deve entrare uno nuovo su cui concentrare le mie attenzioni. GF fammi entrare uno come si deve…” ha implorato Zorzi.