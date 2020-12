Tommaso Zorzi, innamorato di Oppini: risponde la sua fidanzata

Tommaso Zorzi ha rivelato nella Casa del GF Vip di essere un po’ innamorato dell’amico Francesco Oppini. Arriva la reazione della sua fidanzata.

Da quando Francesco Oppini è uscito dalla Casa del “Grande Fratello Vip“, Tommaso Zorzi è entrato in crisi e, sfogandosi con i suoi coinquilini, ha fatto una rivelazione abbastanza sconvolgente. A dire la sua arriva Cristina Tomasini, la compagna di Francesco, che ha risposto con estrema eleganza.

Tommaso Zorzi ha rivelato ai suoi coinquilini di essere un po’ innamorato di Francesco Oppini e la sua compagna, Cristina Tomasini, ha scelto di pubblicare un post su Instagram molto particolare riguardo la coppia di amici. La ragazza ha condiviso un fumetto che raffigura come potrebbe essere un ipotetico figlio tra l’influencer e il cronista, aggiungendo l’hashtag #inlove, mostrando di supportare i due amici e gieffini. Il pubblico del “Grande Fratello Vip” ha reagito in maniera molto positiva alla reazione della compagna di Oppini, complimentandosi per la sua eleganza nel reagire alla notizia sconvolgente. Non tutti però hanno apprezzato il suo gesto, ritenendolo una mossa architettata e poco onesta.

Tommaso Zorzi, in crisi profonda senza Francesco Oppini

Tommaso Zorzi si è mostrato molto deluso dall’uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip” dell’amico Francesco Oppini e ha cercato conforto nei suoi coinquilini. In Cristiano Malgioglio prima e nell’amica Stefania Orlando poi, arrivando persino a confessare i suoi sentimenti, che vanno oltre l’amicizia, nei confronti dell’ex gieffino.

Nonostante i tentativi di Alfonso Signorini di trattenere Francesco Oppini nella Casa, la sua decisione è stata definitiva e non c’è stato nulla da fare. Da quando ha abbandonato il bunker di Cinecittà, però, Tommaso Zorzi ha avuto un’enorme crisi e persino Oppini ha commentato indirettamente la vicenda, condividendo il messaggio di una fanpage dedicata proprio a loro due, che riporta la frase “Io Tommy non lo biasimo, in fondo siamo tutte un po’ innamorate di Francesco“.