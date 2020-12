Tommaso Zorzi, la verità su Aurora Ramazzotti: “Perché non le parlo più”

Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di rivelare pubblicamente cos’è successo tra lui e Aurora Ramazzotti.

Nei mesi scorsi si è molto parlato del grande rapporto di amicizia tra Tommaso e Aurora Ramazzotti. Di recente i due hanno purtroppo avuto un’aspra discussione e il loro legame si è incrinato. Solo nella Casa del Grande Fratello Vip Zorzi ha trovato la forza e il coraggio di riflettere sui suoi errori, con la speranza di ricucire…

La confessione di Tommaso Zorzi

“Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate – ha confessato Tommaso Zorzi al GF Vip -. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male. Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa”.

A quanto pare l’influencer e Aurora hanno litigato durante il lockdown. Lui si sarebbe sentito trascurato dall’amica, in quarantena con il fidanzato Goffredo Cerza e il resto della sua famiglia. Avevano anche cercato di fare pace, organizzando un weekend fra amici, ma il viaggio sarebbe stato annullato all’ultimo minuto da Aurora, per stare accanto al fidanzato dopo la morte di sua nonna. Andrà meglio il secondo tentativo?

EDS