Suicidio a Roma, noto imprenditore si butta nel Tevere – FOTO

Lo conoscevano come l’animatore della movida a Torino negli anni ’80 e ’90, famoso imprenditore ha commesso suicidio a Roma davanti agli amici.

Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo che ha compiuto suicidio a Roma nel corse della giornata di ieri. Nel pomeriggio di domenica 6 dicembre 2020 Paolo Piccardo, imprenditore molto noto nel corso in particolar modo degli anni ’80 e ’90, si è deliberatamente tolto la vita.

Leggi anche –> Daisy Coleman, suicida dopo stupro: si uccide anche la madre – FOTO

Lo ha fatto lanciandosi nel fiume Tevere. Piccardo si trovava in compagnia di un suo amico quando ha compiuto l’estremo gesto di colpo. Il conoscente ha anche provato a salvarlo, ma invano. L’autore di questo suicidio a Roma aveva 53 anni e gestiva un’azienda di pubblicità. Inoltre era anche noto per la sua attività di organizzatore di eventi. L’imprenditore era originario di Torino. Dopo essersi lanciato nel Tevere per cercare di morire annegare, pure l’amico si è buttato in acqua. Ma gli sforzi di quest’ultimo di trarre in salvo Paolo Piccardo sono risultati vani.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Ragazza uccisa, il patrigno le spara poi si suicida: lei aveva 29 anni

Suicidio a Roma, Paolo Piccardo compie il gesto davanti a fidanzata ed amici

A seguito di una rapida inchiesta condotta dai carabinieri sarebbero spuntati dei motivi ritenuti concreti da porre alla base di questo dramma. Pare che il piemontese fosse affetto sia dalla depressione che da alcuni problemi di natura economica. L’improvviso dilagare della pandemia nel corso del 2020, con una situazione di crisi che dura ormai da quasi un anno, aveva finito con il compromettere gli affari dell’imprenditore. Le forze dell’ordine stanno comunque continuando ad indagare. Insieme ai due c’erano anche altri amici con le relative compagne. Ed era presente anche una donna che con Piccardo intratteneva una relazione amorosa. quanto compiuto dal 53enne ha sorpreso tutti. In tanti lo stanno ricordando con affetto sui social network. Ed in molti lo ricordano come l’anima ed il cuore pulsante della movida torinese prima del 2000.

Leggi anche –> Uccide il figlio di 2 mesi mentre gioca alla Playstation: l’atroce confessione