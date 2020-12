Selvaggia Roma choc Grande Fratello: “Un uomo mi violenterà”

Selvaggia Roma scherza sullo stupro nella casa del Grande Fratello, e la reazione del web è decisiva. Pessima scelta.

Selvaggia Roma è arrivata da poco nella casa del Grande Fratello, ma pare essersi già attirata addosso l’odio dei telespettatori e di altri inquilini della Casa. Proprio in questi minuti sta circolando sul web una clip in cui di sente Selvaggia Roma fare ad alta voce una battuta davvero triste e sconsiderata, che avrebbe potuto facilmente evitare con un minimo di senso comune in più.

Selvaggia Roma scherza sullo stupro, la battuta infelice gela il sangue dei concorrenti

Parlando con Dayane Mello, Adua Del Vesco e Andrea Zelletta, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha urlato a squarciagola: “Ragazzi io vi amo, ma mi aspetta un uomo fantastico che mi violenterà questa notte…”. Scherzare sullo stupro non è mai divertente né intelligente, ma la battuta ha fatto particolarmente scalpore sul web sopratutto perché pronunciata di fronte ad Adua Del Vesco, che da piccola ha davvero subito violenze sessuali.

La battutaccia di Selvaggia ha gelato tutti i presenti, ma sopratutto Adua e Dayane, che si sono scambiate uno sguardo di palese sgomento e disapprovazione. Le due concorrenti hanno deciso di non dire niente, ma Andrea Zelletta ha rimproverato Selvaggia ad alta voce: “Non si dicono queste cose”.

Stasera andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello VIP 2020, e Alfonso Signorini svelerà chi è il concorrente meno votato. In nomination ci sono Pierpaolo Pretelli, Adua Del Vesco, Stefania Orlando e anche Selvaggia Roma. Solo uno di loro otterrà l’immunità, e il pubblico è sicuro che non sarà Selvaggia.