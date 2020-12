Pierpaolo Pretelli, perché è famoso: cosa faceva prima del GFVip

Pierpaolo Pretelli è un personaggio televisivo italiano da anni al centro del gossip. Ecco come si è fatto conoscere dal grande pubblico.

Pierpaolo Pretelli è noto per essere stato il primo Velino di Striscia La Notizia insieme a Elia Fongaro. Poi si è fatto conoscere come corteggiatore di Uomini e Donne. E ora sta facendo parlare di sé quale concorrente del Grande Fratello VIP. Nel frattempo è finito su tutti i rotocalchi per la sua storia con Ariadna Romero, con la quale ha avuto il figlio Leonardo, salvo poi infatuarsi di Elisabetta Gregoraci, prima che Selvaggia Roma scombinasse i giochi nella Casa.

Tutto sul passato di Pierpaolo Pretelli

Durante gli studi universitari Pierpaolo Pretelli ha lavorato in discoteca come cameriere, bagnino e ballerino, comparendo anche nel programma “I Migliori anni”. Nel 2013 è stato scelto come primo “velino” della storia di Striscia La Notizia, insieme all’ex concorrente del GF Vip 2018, Elia Fongaro. Nel 2018 è stato invece uno dei single tentatori nel programma Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura.

Sempre nel 2018 Pierpaolo Pretelli ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Langella, lei pure volto noto di Temptation Island. E in seguito è stato ospite fisso in alcuni programmi d’intrattenimento pomeridiani, a partire dai salotti di Barbara D’Urso. Il 2 agosto 2020 Pretelli ha pubblicato anche un singolo musicale con la cantante Giorgina, intitolato Rondine. Da settembre 2020, come detto, è un concorrente ufficiale della casa del Grande Fratello Vip5. Il resto è cronaca mondana.

