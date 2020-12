Pamela Petrarolo, è nata la terza figlia: il suo nome è davvero speciale

E’ nata la terza figlia di Pamela Petrarolo, Futura. La showgirl e il compagno Giovanni sono emozionantissimi, la prima foto sui social.

Pamela Petrarolo è diventata mamma per la terza volta. L’ex ragazza di “Non è la Rai” ha mostrato su Instagram la prima fotografia in compagnia della piccola, per cui ha scelto il nome di Futura. Entrambe stanno bene. La bambina pesa 3 chili e 260 grammi, scrive Pamela su Instagram, e il papà Giovanni ha pianto dall’emozione.

Pamela Petrarolo e Giovanni, è nata Futura

Già mamma di due bambine, Angelica e Alice, avute con l’ex compagno Gianluca, la terza gravidanza è arrivata all’improvviso per la showgirl romana, oggi 44enne. Lei ne aveva parlato per la prima volta nei salotti di Pomeriggio 5 in compagnia di Barbara D’Urso: non si aspettava di poter rimanere nuovamente incinta, e sopratutto non si aspettava di portare a casa un’altra femminuccia. Dalla D’urso, ancora ignara del sesso, aveva espresso il desiderio di avere un maschietto.

A Barbara D’Urso Pamela aveva raccontato anche come aveva annunciato la gravidanza al compagno. Per Giovanni Futura è la prima figlia, e quando ha scoperto che sarebbe diventato papà si è emozionato tantissimo

Per il nome di Futura, Pamela e il nuovo compagno Giovanni si sono ispirati alla canzone di Lucio Dalla e al suo profondo significato, particolarmente attuale: un augurio a guardare con gioia quello che verrà dopo quest’anno così difficile e distrutto dal Coronavirus.