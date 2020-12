Si apre oggi ufficialmente il cammino degli azzurri verso Mondiali Qatar 2022: sorteggio, dove vedere, gironi e avversarie Italia.

Saranno i primi mondiali “autunnali” della storia del calcio, quelli che si svolgeranno in Qatar nel prossimo novembre-dicembre 2022. La prima grande novità è legata proprio al periodo in cui i mondiali dovrebbero tenersi. La seconda novità riguarda l’Italia: dopo anni di anonimato e la clamorosa esclusione a quelli del 2018, gli azzurri di Mancini sono testa di serie.

Leggi anche –> Daniele De Rossi: accoglienza da brividi al Boca Juniors – VIDEO

La partita inaugurale della manifestazione è in programma il 21 novembre 2022, per poi vedere un calendario davvero intenso concludersi il 18 dicembre, meno di un mese dopo, con l’ultimo atto: la finale. Da oggi per l’Italia inizia la corsa verso Qatar 2022, con il sorteggio in programma alle 18 a Zurigo.

Leggi anche –> Daniele De Rossi al Boca Juniors, festa tifosi: “Un italiano alla Bombonera”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le avversarie dell’Italia alle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022

Il compito di estrarre dalle urne le nostre avversarie spetta a due grandi del calcio europeo: l’ex bandiera della Roma e della Nazionale, Daniele De Rossi, di recente ritiratosi dal calcio giocato dopo una breve parentesi in Argentina col Boca Juniors; ci sarà anche un gigante del olandese come Rafael Van Der Vaart. Il nostro Paese rientra tra le teste di serie e dunque nell’urna numero 1.

La squadra che è meglio posizionata nel ranking europeo in questo momento è il Belgio. Quindi scongiurato il rischio di dover affrontare una formazione giovane e temibile, che in attacco si affida a Romelu Lukaku. Le altre teste di serie sono Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda. 55 in tutto le nazioni partecipanti alle qualificazioni, 13 di queste andranno ai mondiali. Nell’urna numero 2 le avversarie più temibili: Polonia, Serbia, Svizzera e Svezia.

Dove vedere in diretta e in streaming il sorteggio dei Mondiali Qatar 2022

Il sorteggio per i gironi di qualificazione delle squadre europee al Mondiale in Qatar che si terrà nell’autunno 2022 sarà trasmesso in diretta, su Rai2, a partire dalle 18.00. La telecronaca sarà affidata a un nome storico dei cronisti Rai, ovvero Stefano Bizzotto. Anche il commento, in studio, sarà di Marco Lollobrigida ed Enrico Varriale. Le interviste ai protagonisti, invece, saranno a cura degli inviati a Zurigo Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi.

Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: le avversarie dell’Italia e tutti i gironi

in aggiornamento