Maria Cristina Maccà, il dramma della figlia di Fantozzi: “Ho tanta paura”

L’attrice Maria Cristina Maccà teme di finire sotto un ponte: dopo il Covid ha smesso di lavorare e sta dando fondo a tutti i suoi risparmi.

Maria Cristina Maccà, 53 anni, è un’attrice raffinata e versatile, ma resterà sempre nota al grande pubblico per aver ricoperto i ruoli di Mariangela e Uga, rispettivamente figlia e nipote di Fantozzi. Eppure, secondo quanto lei stessa ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera, da un anno non riesce più a lavorare. Sta dando fondo ai risparmi accumulati in una vita di lavoro, ma non sa fino a quanto potrà andare avanti così.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La drammatica confessione di Maria Cristina Maccà

“Vado avanti con i risparmi che ho accumulato negli anni, ma quanto può durare? Ho paura di finire sotto un ponte. E poi non voglio sussidi, ma solo tornare a fare l’attrice”. Queste le drammatiche parole di Maria Cristina Maccà, che ha esordito nel 1993 con una regista del calibro di Liliana Cavani, e ora si è vista costretta a lasciare Roma per tornare a vivere dalla madre a Vicenza, sua città natale.

Da oltre un anno l’attrice fa provini da remoto, ma finora non è riuscita ad ottenere alcuna parte. E dopo 33 anni è stata costretta ad abbandonare la Capitale, dove si è sempre trovata benissimo: “Non potevo più restare a Roma – spiega -. Non avevo alternative visto che i teatri, ovvero la mia vita, sono chiusi perché non sono considerati indispensabili e il cinema? Beh, esiste ancora, certo. Ma se prima era difficile ottenere una parte, adesso è davvero un’impresa. La pandemia è stata la mazzata finale a un mondo già fortemente in crisi”.

Leggi anche –> Fantozzi subisce ancora: trama, cast, curiosità del film con Paolo Villaggio

Leggi anche –> Morto Paolo Villaggio: tutti i luoghi culto in Italia della saga di Fantozzi

Per Maria Cristina Maccà – diplomata alla prestigiosa Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, con un curriculum che conta 37 produzioni cinematografiche e televisive e 40 teatrali e collaborazioni con Mario Monicelli, Pupi Avati, Carlo Vanzina, Neri Parenti, oltre ovviamente a Paolo Villaggio – il futuro è una paurosa incognita. Un po’ come per il personaggio che l’ha resa famosa, con la differenza che stavolta è tutto vero.

EDS