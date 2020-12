Il cantante italiano Mango ci ha lasciati esattamente sei anni fa. Scopriamo insieme tutto quello che è successo il giorno della sua morte.

Giuseppe Mango è stato uno dei cantanti più amati e acclamati di Italia. Autore di capolavori come La rondine, Oro, e Come Monnalisa, ha fatto sognare tutti gli ascoltatori con i suoi testi e la sua voce. Oggi, 7 Dicembre 2020, è l’anniversario della sua morte, avvenuta ben 6 anni fa durante un concerto. Leggiamo insieme tutto quello che successe quel fatidico giorno.

Era il 7 Dicembre del 2014. L’artista si trovava a Matera per un concerto, al Pala Ercole di Policoro. È accaduto tutto durante l’esibizione. L’artista ha fermato l’esecuzione del suo celebre brano Oro di punto in bianco ed ha dichiarato sul palco, in diretta di fronte a tutti, di sentirsi poco bene. Immediatamente dopo si è accasciato a terra, colto da un malore improvviso. L’uomo è stato subito portato nel retropalco e i soccorsi sono tempestivamente intervenuti per trasportarlo in ospedale. Tutti i tentativi sono però stati inutili. Il cantante, colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo, è arrivato nella struttura ospedaliera già privo di vita.

Il cantante è morto all’età di soltanto 60 anni. È passato a miglior vita facendo ciò che più amava, ovvero cantare. I fan sono rimasti completamente scioccati di fronte alla sua scomparsa e non scorderanno mai quel fatidico giorno. I testi e le canzoni dell’artista non verranno mai dimenticati, e rimaranno per sempre nel cuore di tutti gli italiani.

Mango, il sogno prima della drammatica scomparsa

Sono stati in molti a riportare un aneddoto particolare, raccontato proprio da Mango. Egli avrebbe, poco prima del fatale malore, parlato in prima persona con i suoi fan di un sogno fatto. Durante il fatidico concerto, il cantante dichiarò di aver sognato di bere del buon vino con Fabrizio De Andrè. Nel passato del Cantante il fatto accadde veramente, ma molti hanno interpretato il sogno come premonitore e non come rielaborazione di fatti già avvenuti.