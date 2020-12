Oggi 7 dicembre il quiz show più longevo della tv italiana, L’Eredità non va in onda: sospeso il programma di Raiuno.

I fan del quiz show L’Eredità oggi non potranno assistere alla nuova puntata della trasmissione televisiva che va in onda su Raiuno. Infatti, il programma a quiz più longevo della televisione italiana, per questa giornata, viene sospeso. Il motivo? La trasmissione in diretta della prima della Scala.

Leggi anche —> Prima della Scala: sarà in diretta tv e streaming

Lo spettacolo mondano, il più atteso per quanto concerne Milano e non solo, non si farà con il pubblico quest’anno, cancellato per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale a causa della pandemia. Ma è stato comunque confermato. Proprio in questi minuti viene trasmesso in diretta su Raiuno. Terminerà però poco prima del Tg edizione delle 20.00, stando alle tempistiche.

Leggi anche —> Campione de L’eredità sbaglia apposta, perde 180mila euro: ma qualcosa va storto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Perché oggi l’Eredità non andrà in onda? Delusione dei telespettatori

Iniziato puntuale alle 17, infatti, lo spettacolo avrà una durata di 2 ore e 45 minuti. Questo vuol dire che dovrebbe terminare qualche minuto prima delle 20 e non ci sarà spazio per il quiz show condotto anche quest’anno da Flavio Insinna. Dunque, i fan del quiz show, che da circa 40 giorni ormai seguono le imprese del pluricampione, il salentino Massimo Cannoletta, dovranno rimandare l’appuntamento a domani.

Sarà ancora lui, Massimo Cannoletta, ripescato nei giorni scorsi grazie a una regola particolare del gioco, colui che se la vedrà con gli avversari, nel tentativo di tornare ancora alla Ghigliottina. Finora, il divulgatore artistico di 46 anni ha vinto una cifra incredibile: oltre 250mila euro e non sembra voler mollare a nessuno il suo scettro. Qualcuno ha storto il naso di fronte alla mancata messa in onda della trasmissione.