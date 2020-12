Grande Fratello Vip, anticipazioni di lunedì 7 Dicembre: tutti i colpi di scena

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è alle porte Scopriamo insieme tutte le più succose anticipazioni di oggi.

Stasera è confermato l’appuntamento delle 21:45 con il Grande Fratello Vip. Il celebre programma è uno dei più seguiti in Italia, ed i vipponi quest’anno stanno decisamente suscitando molto scalpore. Alfonso signorini, affiancato da Antonella Elia e da Pupo, guiderà oggi il pubblico in una nuova e frizzante puntata. Che cosa succederà? Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione di oggi, lunedì 7 Dicembre 2020.

Leggi anche->Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci abbandona: “Torno da mio figlio”

L’argomento principale della prossima puntata è senza dubbio il televoto. Sono tutti curiosi di scoprire infatti quale dei concorrenti attuali sarà costretto ad abbandonare la Casa più spiata di Italia nei prossimi giorni. Proprio così, nessun gieffino uscirà durante puntata di oggi. Il meno votato andrà infatti al televoto la prossima settimana. I 4 vip a rischio sono Selvaggia Roma, Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavo, e Stefania Orlando. Chi tra di loro potrebbe abbandonare il programma in futuro? Chi invece otterrà l’immunità? Per il momento, i primi sondaggi mostrano una preferenza per Pierpaolo Pretelli, ma è ancora troppo presto per parlare.

Leggi anche->Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis vittima di un terribile scherzo – VIDEO

Sono tutti pronti all’ingresso nella Casa dei nuovi concorrenti. Che sia proprio oggi la puntata che vedrà arrivare un nuovo vippone? Una lista di nomi confermata dalla redazione ha già fatto il giro del web, e conta ben 6 partecipanti: Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Filippo Nardi, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, e Mario Ermito. Chi sarà tra di loro il primo a fare la sua comparsa all’interno del reality? Recentemente si sta parlando anche del possibile ingresso di Sonia Lorenzin e Serena Grandi, ma si tratta, per adesso, soltanto di una supposizione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci lascia la Casa

Nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, assisteremo all’uscita definitiva dalla Casa di Elisabetta Gregoraci. La donna, proprio come il collega Francesco Oppini, ha deciso di abbandonare il reality per poter tornare dalla sua amata famiglia e dagli affetti più cari. La mancanza di entrambi i concorrenti si sta già facendo sentire all’interno del programma, e sono tutti curiosi di scoprire come l’avranno presa tutti gli altri concorrenti.