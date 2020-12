Gmail, cambia la policy: “Contenuti eliminati in questi casi”

Da Google arriva la comunicazione di cambiamenti dei quali tenere conto per quano riguarda Gmail ed i servizi Google Drive e Google Foto.

Arrivano dei cambiamenti importanti per quanto riguarda Gmail. Per gli utenti che usufruiscono dei diffusissimi servizi Google Drive e Google Foto si andrà incontro a delle novità. Un apposito avviso sta comparendo in queste ore a tantissimi in merito all’entrata in vigore delle variazioni comunicate, a partire dal prossimo 1° giugno 2021.

Viene comunicata la cancellazione automatica dei contenuti all’interno di Gmail, Drive e Foto per i profili inattivi da più di 2 anni. Lo stesso avviene per gli utenti che supereranno la capienza massima indicata, sempre in un periodo di 2 anni. Superare il limite di tale capienza può avvenire per il mancato acquisto di ulteriore spazio di archiviazione. Comunque sia, i primi effetti di queste novità introdotte si vedranno solamente a partire dalla metà del 2023.

Gmail, gli utenti riceveranno degli avvisi preventivi

E comunque i soggetti che rischiano il taglio di contenuti per uno dei motivi indicati potranno porre rimedio attraverso apposite comunicazioni ricevute via mail. Google Drive include anche i servizi legati a Documenti, Fogli, Presentazioni, Disegni e Moduli Google oltre che i file di Jamboard e Sites. Tre mesi prima della perdita dei dati arriverà il messaggio di avviso via e-mail. Inoltre sarà possibile anche recuperare gli account a rischio inattività. Se un individuo risulta inattivo solo su Foto ma non ad esempio su Drive, i servizi Gmail cancellati riguarderanno solo il primo servizio.

