Giovanni Ciacci positivo al Covid: arrivano brutte notizie

Giovanni Ciacci è ancora positivo al Coronavirus e si lascia andare a un amaro sfogo: “Non mollo ma inizia a essere molto faticoso…”.

Giovanni Ciacci è purtroppo ancora positivo al Covid-19. Il popolare stylist ha pubblicato su Instagram la foto dell’ultimo test effettuato: non intende mollare, ma ammette che la fatica comincia a farsi sentire.

Giovanni Ciacci tra dolore e speranza

“Ancora positivo dopo tredici giorni, io non mollo, ma inizia ad essere molto faticoso…” scrive Giovanni Ciacci. Lungi da lui l’intenzione di spaventare i fan; anzi, si affretta a tranquillizzare tutti, affermando di non avere alcun sintomo: “Io ancora non ho sintomi, anche se la testa inizia a vagare per ore e ore…”.

Giovanni Ciacci confessa poi che sta cominciando a soffrire di solitudine: un sentimento che – scrive – “invade ogni angolo libero della mia mente…”. Ma il suo pensiero fisso in questi giorni così amari e difficili è rivolto alle persone che purtroppo sono ricoverate in ospedale in condizioni di salute gravi per via del virus, oltre per coloro che non sono riuscite a sopravvivergli: “Non ho nulla rispetto alle persone che hanno gravi sintomi…Penso e prego spesso per loro e per tutti quelli che purtroppo non ci sono più…”.

Infine Giovanni Ciacci ha voluto ringraziare i suoi tantissimi follower su Instagram (e non solo) e tutti coloro che gli stanno vicini in questo momento per lui così complicato: “Grazie a tutti per il caloroso affetto e grazie dei tantissimi messaggi di vicinanza…”. E a scanso di equivoci ha ribadito: “Io non mollo!”.

