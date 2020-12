La carriera e la vita privata di Gigi De Palo, il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, che dal 2002 porta i sandali francescani tutto l’anno.

Gigi De Palo, 42 anni, è un “cattolico senza aggettivi“, come si è definito in un’intervista per Comunione e Liberazione. Ad oggi è presidente del Forum per le associazioni familiari, di cui fanno parte circa 600 sigle per 4 milioni di famiglie. Ha cinque figli e dal 2002 indossa i sandali francescani tutto l’anno, per “ricordarsi di lavorare ogni giorno per la pace”.

Gigi De Palo, lavoro e vita privata

Gigi De Palo mostra sempre con orgoglio i suoi cinque figli. Insieme a sua moglie Anna Chiara, alla nascita del suo ultimo figlio, Giorgio Maria, De Palo ha deciso di condividere il momento del parto con una riflessione, dato il piccolo è nato con la sindrome di down. In un post facebook, ha scritto: “E ti sembra di vivere in un sogno. Giorgio Maria ha già cambiato le nostre vite. Non è solo un figlio con la sindrome di Down, è un terremoto per le nostre certezze. La ciliegina sulla torta per la nostra famiglia. Perché è facile raccontare la bellezza della famiglia quando va tutto bene. Adesso viene il bello. È un pensiero dominante. La fantasia della vita che supera la nostra. È tutto stranissimo. Sappiamo che ci saranno anche tante difficoltà, ma siamo inebriati dalla realtà che stiamo vedendo e vivendo. Ci sentiamo privilegiati, scelti“.

De Palo ha fatto numerosi viaggi e missioni, dal Cammino di Santiago, fino all’Etiopia, al Mozambico e alla Tanzania. Proprio durante una di queste esperienze, nel 2002, il 42enne ha deciso di indossare i sandali che indossa San Francesco, per tutto l’anno, estate o inverno e non se li è più tolti. Come ha scritto sul suo sito personale, “per ricordarsi di lavorare per la pace”.

Un altro evento che ha visto De Palo protagonista è stata la protesta dei passeggini vuoti nel 2014 con il lancio dell’hashtag “#iostoconipasseggini” che ha riempito Piazza del Campidoglio a Roma, contro l’aumento delle tariffe degli asili nido.