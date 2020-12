Gabriel Garko nudo integrale: le immagini hot censurate da Mediaset

Gabriel Garko super hot! Qualche tempo fa l’attore senza veli creò un vero e proprio scandalo tanto che Mediaset decise di censurare le immagini incriminate.

Amatissimo da uomini e donne, l’attore di cinema e televisione GabrielGarko, ospite questa sera a “Live Non è la D’Urso”, come non si era mai visto nel miniserie biografica sul grandissimo divo Rodolfo Valentino. Troppo hot per i vertici Mediaset che hanno prontamente censurato le immagini della serie da due puntate, diretta da Alessio Inturri e Luigi Parisi e andata in onda su Canale 5 nel 2014.

Garko nudo, le immagini bollenti

La miniserie Mediaset “Rodolfo Valentino – La Leggenda“, andata in onda nell’aprile 2014 su Canale 5, ha visto Gabriel Garko, di recente investito da un’ondata di gossip per il suo coming out, come assoluto protagonista, nei panni del grandissimo divo e sexy symbol del cinema muto. La miniserie ha raccontato della vita burrascosa, degli amore e dell’ascesa di uno dei primi divi di Hollywood della storia.

Leggi anche–> Gabriel Garko fidanzato | il perché del coming out tardivo

Gabriel Garko ha fatto sognare telespettatori e telespettatrici con la sua intepretazione e la sua bellezza, in particolare per una scena di nudo integrale, prontamente censurata dalla Mediaset. In un’intervista rilasciata per Vanity Fair, Garko si era detto dispiaciuto per la scelta dell’emittentre di tagliare la scena, rimasta invariata invece per il mercato estero, perché “rappresentava metaforicamente un cambio di vita” per Valentino.

“Sì, sono nudo ma non è una scena gratuita, e poi la reputo elegante, un po’ come tutto lo stile della serie” ha dichiarato Gabriel Garko a Vanity Fair, raccontando di non aver provato affatto imbarazzo nel girare la scena, piuttosto di essersi divertito molto.

Leggi anche–> Manuela Arcuri, tutta la verità sulla storia con Gabriel Garko

Lo stesso Garko qualche mese fa era tornato a stuzzicare i suoi followers su instagram con uno scatto bollente, un vedo non vedo, dell’attore dopo l’allenamento che si accingeva a farsi la doccia. Dalla sezione commenti super bollente è emerso quanto l’attore sia apprezzato e adorato dalle sue fan e dai suoi fan.