Fiorentina Genoa Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Fiorentina e Genoa è il posticipo della decima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Grande attesa questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze per quello che è senza dubbio un classico della Serie A italiana: di fronte ci sono infatti i padroni di casa della Fiorentina e il Genoa. Le 2 squadre hanno sicuramente una difficile situazione di classifica e carenza di risultati evidente.

Infatti, le due squadre finora hanno raccolto rispettivamente otto e cinque punti a testa e hanno assolutamente bisogno di una vittoria per provare a rilanciarsi in classifica. Intanto, il campionato si accende con la fuga del Milan, sempre con 5 punti di vantaggio sui cugini dell’Inter, la prima squadra inseguitrice. A 20 punti ci sono Napoli e Juventus.

Precedenti di Fiorentina – Genoa e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra i padroni di casa della Fiorentina e gli ospiti del Genoa è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

I precedenti, soprattutto quelli recenti, tra le squadre sorridono ai Viola. Negli ultimi dieci anni, infatti, la Fiorentina ha collezionato contro i rossoblù del Genoa ben 7 vittorie, 12 pareggi e 2 sconfitte. Se si guarda invece ai gol realizzati dalle due squadre nei precedenti più recenti, i Viola ne hanno segnati 26 contro i 19 realizzati negli scontri diretti dai liguri del Genoa.

Fiorentina e Genoa, le due squadre in campo: le formazioni

Prandelli e Maran hanno completato le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo: