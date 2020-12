Fabrizio Corona choc: un cadavere sul suo profilo Instagram

Fabrizio Corona stupisce ancora: sul suo profilo Instagram è apparsa niente meno che una bara con dentro un uomo. Ma il post è stato prontamente rimosso.

Fabrizio Corona ne ha pensata un’altra delle sue. L’ex Re dei Paparazzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram niente meno che una bara con dentro un cadavere. A quanto pare, l’intenzione era quella di promuovere il suo marchio di abbigliamento, Adalet. Una strategia di marketing sicuramente discutibile, e probabilmente di cattivo gusto (per non dire altro), ma tant’è. Vedere per credere.

L’ultima “trovata” di Fabrizio Corona

Il tizio che compare nella macabra immagine è in realtà un amico e collaboratore di Fabrizio Corona, apparso talvolta in altri suoi post (vedi sotto): sul suo conto non si hanno tantissime informazioni, ma le foto parlano da sé. L’immagine in questione e la relativa descrizione sono però scomparse pochi minuti dopo la pubblicazione: probabilmente sono state eliminate, ma non si sa bene se dallo stesso Corona o da Instagram, data la particolarità del contenuto.

In poco tempo, comunque, il post di Corona ha attirato un buon numero di commenti, come si evince dallo screenshot pubblicato qui sopra. Peccato che per i motivi già detti non sia possibile saperne di più al riguardo. Intanto però il tam tam è partito. Se l’obiettivo era quello di lanciare una provocazione (certo non la prima, e sicuramente neppure l’ultima) e fare parlare di sé, anche stavolta il Nostro l’ha centrato in pieno…

