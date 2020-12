Emma Marrone, grave lutto per la cantante: l’addio a Gaetano

Emma Marrone, giudice ad X-Factor, ha subito un grave lutto. Condivide sui social il dolore e dà l’addio al suo Gaetano, che non ritroverà a Lecce.

Emma Marrone è impegnata come giudice di questa edizione di “X-Factor” e sarebbe dovuta tornare a casa per le vacanze natalizie nella sua Lecce, finite le riprese del talent show. Quest’anno al suo rientro non ritroverà Gaetano, parte integrante della sua famiglia.

La cantante salentina ha dato l’addio al suo cane bulldog, Gaetano, da anni una parte fondamentale della sua famiglia. In queste ore Emma Marrone ha condiviso su Instagram una foto con l’adorato animale, con il quale condivideva spesso delle foto sui social e tra i suoi fans era diventato una specie di mascotte. L’animale viveva a casa dei genitori della cantante che, ogni volta che tornava a casa, poteva godere del suo affetto. “Sei stato uno dei regali più bella della mia vita“, scrive sul post la salentina. “Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare“.

Emma Marrone, l’addio al tenero Gaetano

Giovedì prossimo Emma Marrone vivrà per la prima volta l’esperienza da giudice della finale di “X-Factor” e, di ritorno da Milano per le vacanze natalizie, tornerà nella sua Lecce per passare le vacanze con i genitori ed il fratello. Ci sarebbe dovuto essere anche Gaetano, da anni un compagno di avventure per la cantante, ma quest’anno non sarà presente. “Questo 2020 è definitivamente un anno di merda“, scrive sul proprio profilo social l’artista.

Emma Marrone ha vissuto con il suo bulldog Gaetano tantissime esperienze, dagli esordi della carriera musicale dopo la vittoria ad “Amici“. L’artista ha già ricevuto moltissimi messaggi di supporto sotto al suo post, dall’ex fidanzato Stefano De Martino, che aveva conosciuto il cane, alle colleghe Laura Pausini ed Elisa. “Ci hai resi delle persone migliori. Grazie di tutto“, conclude la cantante nel suo post dedicato all’adorato animale.