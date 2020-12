Daniele De Rossi, vita privata: chi è l’ex moglie Tamara Pisnoli

La vita privata dell’ex calciatore della Roma, Daniele De Rossi: chi è l’ex moglie Tamara Pisnoli, curiosità sulla donna.

Ex bandiera della Roma, da qualche mese Daniele De Rossi – dopo una breve esperienza all’estero, al Boca Juniors – ha deciso di lasciare il calcio giocato. Dal 2011, l’ex calciatore è fidanzato con l’attrice Sarah Felberbaum, dalla quale ha avuto, il 14 febbraio 2014, una bambina di nome Olivia Rose. Due anni dopo, è nato il figlio Noah.

Nel mezzo, il 24 dicembre 2015 alle Maldive, i due si sposano. Ma per Daniele De Rossi quello non è stato il primo matrimonio. In molti, infatti, ricorderanno come l’ex Capitan Futuro della Roma sia stato in passato sposato con Tamara Pisnoli, dalla quale ha avuto una figlia, Gaia, nata il 16 luglio 2005. I due si sono separati nel 2009.

Chi è Tamara Pisnoli: la vita dell’ex di Daniele De Rossi

Un anno prima, due sicari uccidono il suocero, Massimo Pisnoli, presso il comune di Aprilia, qualche giorno dopo il centrocampista realizza una doppietta in Nazionale e dedica quei gol al padre di sua moglie. Appena qualche mese dopo, viene risolto il caso di omicidio, con l’arresto di Gabriele Piras e Giuseppe Arena, i sicari di Pisnoli. Qualche anno fa, nel 2014, l’ex moglie di De Rossi è stata ristretta agli arresti domiciliari con l’accusa di estorsione, sequestro e sevizie ai danni di un imprenditore.

A quanto pare, l’imprenditore sarebbe stato sequestrato e seviziato da un gruppo di 8 persone per convincerlo a pagare 200mila euro. L’ex moglie del calciatore della Roma Daniele De Rossi, coinvolta assieme ad altri nella vicenda, venne rinviata a giudizio. A gennaio 2019, venne ucciso Andrea Gioacchini, uno degli uomini coinvolti in questa vicenda. Non sappiamo invece come sia finita la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Tamara Pisnoli. L’ex di De Rossi, in anni recenti, è stata considerata molto vicina all’imprenditore francese Arnaud Mimran, ex della showgirl Claudia Galanti. I due avrebbero una relazione da qualche anno.