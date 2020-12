Chiara Ferragni e Fedez, Milano li premia per l’impegno contro il virus

A Chiara Ferragni e Fedez va una onorificenza molto prestigiosa giunta dall’amministrazione guidata dal sindaco di Milano, Beppe Sala.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram Chiara Ferragni svela di avere ricevuto, assieme a suo marito Fedez, un importantissimo riconoscimento da parte dell’amministrazione cittadina di Milano. Si tratta dell’Ambrogino d’Oro. E l’annuncio arriva con tanto di foto a tema, proprio nel giorno di Sant’Ambrogio, il patrono e protettore della città.

Leggi anche –> Chiara Ferragni, lo spot speciale: “Guardate che ha fatto mamma” – FOTO

“Oggi, nella nostra città Milano, abbiamo ricevuto il più grande onore di tutti: Ambrogino d’Oro, per l’aiuto che abbiamo dato alla nostra città durante la pandemia con il crowdfunding da noi organizzato. Ed anche con l’iniziativa che abbiamo fortemente voluto per creare una nuova unità di terapia intensiva con oltre 30 nuovi posti letto costruiti in tempi record e per aumentare la consapevolezza. Oggi è stata una celebrazione di grandi storie umane e sono sicuro che questo sia solo l’inizio. Ti amiamo Milano”. La coppia più celebre del mondo dello spettacolo italiano, dotata di notevole fama internazionale pure all’estero, era intervenuta in prima persona nei mesi scorsi.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Fedez, paura per il Suv che lo insegue in strada: va a finire così

Chiara Ferragni e Fedez, per loro il meritatissimo Ambrogino d’Oro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

In un periodo segnato dal proliferare del virus entrambi hanno messo a disposizione risorse importanti per realizzare un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale ‘San Raffaele’ a Milano. Il capoluogo lombardo è risultato il centro abitato in Italia maggiormente colpito dalla epidemia. L’apporto fornito dai ‘Ferragnez’ è risultato molto importante. L’annuncio della premiazione risale allo scorso 17 novembre. La premiazione ha avuto luogo invece nel giorno dedicato al Santo protettore di Milano, Sant’Ambrogio. Che per la città rivestiva anche ufficialmente il via al periodo natalizio, con la prima del Teatro alla Scala ed i tradizionali mercatini dell’Oh Bej! Oh Bej!. Tutti appuntamenti annullati o pesantemente modificati per via della pandemia.

Leggi anche –> Chiara, l’ex fidanzata di Fedez le scrive: ecco cosa è successo