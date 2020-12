Beautiful: trama e anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 7 Dicembre

Una nuova puntata di Beautiful è pronta a stupire tutti i telespettatori. Scopriamo qualche succosa anticipazione di oggi.

L’appuntamento di oggi con una delle soap più seguite di sempre è confermato. Che cosa avrà in serbo per noi oggi Beautiful? L’episodio che andrà in onda è pronto a stupire tutti i telespettatori. Si prevedono scintille sul grande schermo e frizzanti colpi di scena, e sono tutti curiosi di scoprire come si evolverà la trama. Ecco a voi alcune succose anticipazioni dell’episodio di Lunedì 7 Dicembre 2020.

Una delle protagoniste della prossima puntata sarà senza dubbio Brooke. Tra la donna e Thomas non scorre buon sangue, e la diatriba tra i due sembrerebbe in procinto di continuare. Proprio durante una ennesima, furiosa lite, la donna non riuscirà a trattenere la rabbia e schiaffeggerà il Forrester. La sua azione avrà però delle gravi conseguenze. L’offeso infatti, una volta venuto al corrente di quanto successo tra Ridge e Shauna, si adopererà per far sì che la biondissima Logan scopra tutta la verità. Come andrà a finire?

Thomas verrà informato della notte tra Ridge e Shauna direttamente da Vinny. Proprio in quel momento architetterà un piano per rivelare tutto alla Logan. Il Forrester convincerà il barista, Danny, a raccontare a Brooke quanto accaduto quella sera, promettendogli in cambio un aiuto nella sua carriera da modello. Una volta venuta a conoscenza dei fatti, la Logan sarà visibilmente scioccata e incredula di fronte alle azioni del marito.

La furibonda lite tra Brooke e Thomas, che terminerà con il piano architettato dal Forrester per far scoprire alla Logan quanto accaduto tra Ridge e Shauna al Bikini Bar, sarà decisamente furibonda. Entrambi i litiganti perderanno infatti le staffe, e tra i due voleranno parole davvero pesanti. La donna accuserà Thomas di essere un pazzo e gli confesserà di volerlo vedere rinchiuso in galera. L’uomo reagirà allora additando la Logan come una poco di buono, la quale non ha fatto altro che rovinare la sua vita e la sua famiglia.