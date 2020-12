Barbara D’Urso, il selfie con la Arcuri e Garko per festeggiare – FOTO

Assieme ai suoi due illustri ospiti, Barbara D’Urso immortala sé stessa e svela ai suoi fans che la puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ è risultata speciale.

Da parte di Barbara D’Urso arriva un bel selfie autocelebrativo, in seguito alla puntata di domenica 6 dicembre 2020 di ‘Live – Non è la D’Urso‘. Il programma televisivo di Canale 5 continua a mietere ascolti ed un generale apprezzamento.

Leggi anche –> Manuela Arcuri, tutta la verità sulla storia con Gabriel Garko

E la padrona di casa posa per l’occasione insieme a Manuela Arcuri e Gabriel Garko, i due ospiti speciali ospitati poc’anzi. I due hanno parlato di tanti argomenti che li hanno visti legati in passato. Una volta spente le telecamere, ecco che ‘Carmelita’ chiede, come fa sempre con chiunque abbia la fortuna di potere essere ospitato all’interno del suo salotto, di concedere un bel sorriso verso l’obiettivo del suo smartphone. Lo scatto è andato online nella mattinata di lunedì 7 dicembre 2020, con la D’Urso che lo ha pubblicato sul suo profilo personale Instagram. In pochissimo tempo l’immagine realizzata all’interno degli studi di Canale 5 a Cologno Monzese ha ricevuto oltre 17mila ‘mi piace’ e tantissimi commenti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Manuela Arcuri, il duro confronto con Gabriel Garko: lui dice tutta la verità

Barbara D’Urso, il selfie con la Arcuri e Gabriel Garko

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Le interazioni arrivano sia da parte degli ammiratori di Barbara che degli immancabili haters. La platea si divide sullo share ufficiale comunicato da lei. I due attori invece si sono confrontati faccia a faccia in merito a quella che era stata la loro relazione in passato. Ne è passato di tempo e nel frattempo entrambi hanno intrapreso percorsi differenti. La 43enne originaria di Anagni è legata all’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco ormai già dal 2010. Nel corso di questa longeva storia d’amore è nato anche il loro figlio Mattia, nel maggio del 2014. Riguardo a Gabriel Garko invece, il 48enne di Torino ha fatto parlare molto di sé in tempi recenti per via del coming out che lo ha visto protagonista.

Leggi anche –> Gabriel Garko presenta il fidanzato Gaetano alla famiglia: nozze in vista