Alfonso Signorini fidanzato, chi è l’amore segreto di cui nessuno parla mai

Alfonso Signorini è uno dei personaggi del momento, ma la sua vita privata è avvolta da un alone di mistero. Scopriamo qualcosa di più al riguardo.

La vita privata e sentimentale di Alfonso Signorini è un tema che suscita sempre grande curiosità tra i telespettatori e non solo. Il presentatore ha chiuso di recente la relazione con Paolo Galimberti, ed è poi stato protagonista di alcuni “incontri segreti” che hanno fatto tanto chiacchierare il mondo del gossip.

Per chi batte il cuore di Alfonso Signorini

Poche settimane fa, in occasione del suo 56° compleanno, Alfonso Signorini ha annunciato: “Oggi festeggerò il mio compleanno mettendomi in conference call con il mio compagno e spegnerò le candeline con una Sacher preparata da me e una bella bottiglia di vino. Durante questo periodo di quarantena ho scoperto di essere bravissimo a fare le torte”.

In tutto ciò, la notizia più gustosa è sicuramente che il giornalista ha (ri)trovato la sua dolce metà. Resta però ancora ignota, almeno per il momento, la sua identità. Durante l’edizione del 2017 del GF Vip Cristiano Malgioglio aveva dichiarato di aver avuto una relazione con il noto giornalista e di averlo sempre amato, ma il direttore di Chi non hai né confermato né smentito l’indiscrezione. Lo stesso Signorini, del resto, aveva rivelato di aver avuto in giovane età una relazione di qualche mese con Valeria Marini. I suoi genitori avrebbero voluto vederlo diventare padre, ma lui ha dichiarato loro sin da subito il suo orientamento sessuale, e la cosa non ha mai costituito un problema nella sua famiglia.

