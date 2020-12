Alba Parietti commenta l’amore di Zorzi per il figlio, interviene Luxuria

Alba Parietti ha commentato la confessione fatta da Tommaso Zorzi nei confronti dei sentimenti che prova per il figlio Francesco Oppini.

Tommaso Zorzi da quando è nella Casa del “Grande Fratello Vip” senza l’amico Francesco Oppini, ha ammesso di essere piombato in una profonda crisi. L’influencer milanese si è confidato con l’amica Stefania Orlando e la new entry Cristiano Malgioglio, ammettendo di essere innamorato di Oppini.

Francesco Oppini ha abbandonato la Casa del “Grande Fratello Vip” venerdì scorso, decidendo di lasciare il reality anticipatamente e non continuare fino a febbraio 2021. Il cronista avrebbe potuto restare almeno per il weekend, ma il desiderio di ricongiungersi con la sua famiglia e la compagna Cristina Tomasini era troppo grande. “Qui ho trovato un sacco di amici e ho trovato Tommaso che va al di là di ogni tipo di rapporto, lui è tutt’altro che un personaggio. Mi sono reso conto di quanto amore sono riuscito ad esprimere, non so neanche io come. Posso solo dire grazie per l’opportunità“, ha commentato il cronista rifiutando la possibilità offertagli da Alfonso Signorini di rimanere qualche altro giorno nella Casa.

Vladimir Luxuria dalla di Tommaso Zorzi, mamma Alba a favore

Con Oppini fuori dalla Casa del “GF Vip“ e Tommaso Zorzi afflitto dalla perdita del suo amico, sono stati molti i personaggi a commentare la confessione dell’influencer. Prima è intervenuta la compagna di Francesco, Cristina Tomasini, che ha condiviso un ironico post con un fumetto rappresentante l’ipotetico figlio dell’influencer e del cronista, scrivendo #inlove e mostrando il suo supporto per la coppia di amici.

Ora arriva il post di mamma Alba Parietti, che ha condiviso un tweet scritto dell’attivista per i diritti della comunità LGBT, Vladimir Luxuria, la quale ha condiviso un messaggio molto importante: “Succede che un gay si innamori di un etero. Ma un vero uomo è colui che non reagisce da “ferito nel suo orgoglio di macho” ma che comprende e non ti ferisce, sono certa che Oppini non mi deluderà“. La Parietti ha replicato al messaggio con un “grazie” di cuore, mostrando anche lei di empatizzare con la difficile posizione di Tommaso Zorzi.