Stasera in tv – Vite in fuga: cast e trama della puntata di oggi, 6 dicembre

Vite in fuga, fiction Rai diretta da Luca Ribuoli, è un family thriller che ha come protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle: tutte le anticipazioni sulla seconda puntata, oggi 6 dicembre

Questa sera in tv troveremo sulla prima rete Vite in fuga, fiction Rai nuova di zecca, la cui uscita in prima visione era stata prevista lo scorso febbraio, ma poi slittata appunto a novembre. Stasera la serie ci porterà in alta Italia fra natura incontaminata e segreti mai svelati. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla fiction di Rai 1 che andrà in onda a partire dalle ore 21:20.

Trama episodio

Alessio vuole andare a Salisburgo per studiare pianoforte e mettere a frutto il suo talento. Claudio accoglie la richiesta con difficoltà ma decide di appoggiare suo figlio. Nel frattempo, la distanza tra Silvia e Claudio sembra essere diventata incolmabile. La moglie scopre infatti che questo è accusato di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Dopo quest’ultima rivelazione, Silvia lascia Claudio, gesto che lo porta a pensare che sia arrivato il momento di costituirsi

Quella di questa sera in tv rappresenta la penultima puntata di stagione per la fiction Vite in fuga. Il gran finale, da palinsesto, sarà domani, 7 dicembre, sempre alle 21.20 su Rai 1.

Vite in fuga, cast completo: