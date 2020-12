Stasera in tv | Live – Non è la D’Urso: gli ospiti di oggi 6 dicembre

Una puntata carica di nuovi scoop A Live – Non è la D’Urso e sferati d’eccezione: ecco qualche anticipazione su cosa accadrà oggi, 6 dicembre, durante lo show

La trasmissione Live – Non è la D’Urso, condotta dalla sua immancabile e iconica conduttrice, spazierà stasera dall’emergenza sanitaria all’intrattenimento con tanti nuovi ospiti. Durante l’undicesima puntata della terza edizione, Barbara D’Urso porterà nel suo programma il parere di esperti accreditati, sempre per tenere aggiornati i telespettatori sull’andamento dell’epidemia, e tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Lo show di Canale 5 inizierà alle ore 21.20. Scopriamo insieme le anticipazioni trapelate riguardo la messa in onda di stasera.

Live – Non è la D’Urso, cosa accadrà stasera in televisione

Come spesso accade quanto si tratta di Live, qualcosa su cosa accadrà viene rivelato tramite i social e in finale di Pomeriggio 5 o Domenica Live, mentre altro viene tenuto rigorosamente segreto.

Lo show sta pian piano tornando alla normalità e questo si nota facilmente dal ritorno ad alcune vecchie abitudini di gossip e al limitarsi sempre di più dello spazio dedicato agli aggiornamenti sull’emergenza economico – sanitaria. Tuttavia l’argomento epidemia verrà affrontato anche oggi con eminenti esperti e reportage dedicati.

Gli ospiti di oggi

La trasmissione di Barbara D’Urso tornerà sulla tragica scomparsa del Pibe de Oro con ospiti e reportage che ne ricorderanno le gesta calcistiche e non solo. Si parlerà anche delle ultime ore di vita del campione e dei tanti dubbi rimasti sulla sua morte. In studio racconteranno l’accaduto dal proprio punto di vista il figlio del campione, Diego Jr, e sua madre Cristiana Sinagra.

Racconteranno della loro passata storia d’amore Gabriel Garko e Manuela Arcuri, soprattutto alla luce del recente coming out di lui.

Fu una storia reale o semplicemente un accordo fra i due attori per guadagnarsi visibilità?

Saranno i diretti interessati a dare risposta a questa domanda.

A seguire torneranno ancora una volta in studio Paolo Brosio e la sua fidanzata, Maria Laura De Vitis. Tante le polemiche circolate sulla coppia e al centro del mirino rimane la grande differenza di età fra il giornalista e la ragazza.

Barbara D’Urs, infine, ha riferito che verranno rivelate importanti novità sul caso Genovese.

