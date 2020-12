Sabrina Ferilli, avete mai visto la sorella Cristina? Scopriamo chi è. L’attrice romana ha un forte legame con la sorella, a cui vuole un gran bene che le somiglia anche molto. Approfondiamo la sua conoscenza.





L’attrice romana, che ha fatto divertire tutto il pubblico televisivo ultimamente per la sua partecipazione a Tu Si Que Vales, ha un profondo rapporto con i suoi fratelli, Pierpaolo e Cristina, ai quali è davvero molto legata. Scopriamo qualcosa in più sul conto della sorella di Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli, avete mai visto la sorella Cristina? Scopriamo chi è colei alla quale l’attrice romana è davvero molto legata

Il pubblico televisivo è sempre più conquistato dalla spontaneità e sensualità della bellissima Sabrina Ferilli, che abbiamo potuto apprezzare ultimamente nel corso delle puntate del format di Canale 5, Tu Si Que Vales. Non tutti sanno che l’attrice ha un fortissimo legame con la sua famiglia, in particolar modo con la sorella Cristina.

Cristina è molto riservata e conduce la propria vita lontana dal mondo dei riflettori e dello spettacolo. Per questo motivo si conoscere molto poco di lei. Sabrina ha più volte dichiarato, nel corso di alcune interviste, di essere davvero molto legata a lei e in particolar modo ai suoi figli. I nipoti di Sabrina sono infatti per lei una delle più grandi gioie della sua vita. Dal suo matrimonio con il marito Flavio Cattaneo, con il quale l’attrice è convolata a nozze nel 2011, a Parigi, Sabrina non ha avuto figli, ma con i suoi nipoti ogni giorno può apprezzare la gioia di vedere crescere i piccoli.

Un altro rapporto davvero speciale che Sabrina ha dichiarato di avere è quello con Maria De Filippi. Le due sono talmente amiche, da considerarsi quasi sorelle e il loro legame è da sempre molto schietto e sincero. Il pubblico televisivo ha potuto apprezzare la loro grande amicizia nel corso delle puntate di Tu Si Que Vales, ma anche in diverse occasioni nelle quali la Ferilli è stata ospite di Amici di Maria De Filippi, in particolar modo nelle serate finali del programma, in prima serata su Canale 5.