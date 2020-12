Sabrina Ferilli, il dramma della maternità mancata: come è andata

Sabrina Ferilli non ha mai vissuto l’esperienza della maternità. In parte per scelta, in parte perché così ha voluto il destino…

Sabrina Ferilli è non solo un’attrice versatile e affermata, ma anche una moglie premurosa e un’amica affettuosa. Nella sua vita però non ha mai vissuto l’esperienza della maternità. In parte è stata una scelta legata alle esigenze di lavoro, in parte perché così ha voluto il destino. Vediamo insieme com’è andata esattamente.

La ferita nascosta di Sabrina Ferilli

Molti anni fa Sabrina Ferilli decise di non avere figli, puntando su altre esigenze che avvertiva come prioritarie, carriera in primis. L’attrice ha toccato l’argomento in un’intervista concessa alla Stampa: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono mai sentita di fare figli”.

Oggi, col senno di poi, Sabrina Ferilli non rimpiange la sua decisione. Non è estranea all’istinto materno, ma crede nella capacità di amare un figlio anche attraverso l’adozione, strada da lei perseguita ma senza successo. “L’amore materno si può anche distribuire a chi ne ha bisogno – ha detto -. Se fosse per me, prenderei 10-15 ragazzini a botta, li farei studiare, cercherei di trasmettere dei valori e delle certezze”.

Sebbene non sia riuscita ad adottare un bambino, l’attrice vuole lanciare un messaggio di forza a tutte le donne, che, come lei, per un motivo o per un altro, non sono diventate madri, esortandole a non abbattersi proprio come ha fatto lei: “Ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna. Alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia”.

