Sabrina Ferilli, chi è l’ex marito Andrea Perone: perché è finita

Andrea Perone è un imprenditore e protagonista del gossip, ex marito di Sabrina Ferilli. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Andrea Perone e Sabrina Ferilli si sono sposati dopo un fidanzamento durato ben 8 anni. Ma il loro il matrimonio con l’uomo è finito subito: nel giro di appena due anni hanno divorziato a causa di un tradimento di lui. Conosciamo più da vicino l’imprenditore e protagonista del gossip.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Andrea Perone

Il nome di Andrea Perone sale alla ribalta del gossip una quindicina d’anni fa, quando conosce e inizia a frequentare Sabrina Ferilli. Il primo incontro avvenne al teatro Sistina di Roma durante una delle repliche di Un paio d’ali. Poi, come accennato, il lungo fidanzamento e le nozze Ma la crisi coniugale non ha tardato a manifestarsi, complice il presunto tradimento di Perone con un nota showgirl, la bellissima Sara Varone, che ai tempi affiancava Maurizio Costanzo nel programma Buona Domenica. I due furono avvistati insieme in atteggiamenti intimi e, a quanto pare, Sabrina non volle saperne più nulla.

Ironia della sorte, la Varone è sempre stata considerata la sosia di Sabrina Ferilli, e non c’è dubbio che le due si somiglino molto. Tant’è. Oggi i due ex si sono rifatti entrambi una vita. Lui ha avuto diverse storie più o meno importanti, tutte con donne bellissime, finendo spesso paparazzato sui rotocalchi; lei si è stabilmente legata a Flavio Cattaneo, noto imprenditore che ha sposato in gran segreto nel 2011 (la notizia è trapelata solo nel 2014).

Leggi anche –> Sabrina Ferilli, chi è: età, vita privata, foto e carriera dell’attrice romana

Leggi anche –> Sabrina Ferilli, la verità sui figli mai avuti: “E’ andata male…”

Leggi anche –> Flavio Cattaneo, chi è l’imprenditore marito di Sabrina Ferilli

EDS