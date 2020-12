Roberto Bolle, chi è il fidanzato Daniel Lee: vita, foto, lavoro. Pur essendo il ballerino molto riservato riguardo alla sua vita sentimentale, i giornali di gossip sono ugualmente riusciti a scoprire qualcosa di più della sua dolce metà.





Di professione è uno stilista e da alcuni mesi i fan più appassionati lo riconoscono come il fidanzato di uno dei ballerini italiani più affermati al mondo nel campo della danza, nonché etoile della Scala di Milano, ovvero Roberto Bolle. Scopriamo di più sulla sua vita.

Roberto Bolle, chi è il fidanzato Daniel Lee: la vita, le foto e la carriera professionale

Già da qualche mese è sulle più importanti pagine di gossip l’immagine di Daniel Lee, identificato come dolce metà del ballerino di fama mondiale Bolle. Daniel è un affermato stilista. Dopo la sua formazione, svolta presso la scuola di moda Central Saint Martins di Londra, è diventato direttore creativo del brand Bottega Veneta, specializzato in accessori di lusso e prodotti in pelle. Nel 2019 Daniel ha vinto il premio come designer dell’anno ai British Fashion Awards.

Daniel è nato nel 1984 a Bradford, mentre Bolle è nato nel 1975 a Casale Monferrato. Tra i due vi sono quindi 9 anni di differenza.

Alcuni mesi fa, sulle pagine del settimanale Chi i due furono fotografati in atteggiamenti teneri e amorosi mentre trascorrevano, lo scorso giugno, un romantico weekend nella laguna di Venezia.

Certamente il bel Daniel ha preso il posto, nel cuore di Bolle, che fino ad alcuni mesi fa era dell’ex compagno, ovvero il chirurgo Antonio Spagnolo.

Il settimanale Chi è tornato a fotografare insieme la nuova coppia nel corso della scorsa estate. I due si trovavano infatti insieme su uno yacht al largo della Costiera Amalfitana. Tra i due sembra davvero iniziata una bellissima e appassionata storia d’amore.