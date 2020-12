Oroscopo del giorno, lunedì 7 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo oramai avvicinando alla metà di Dicembre. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 7 Dicembre 2020.

Il mese più scintillante dell’anno è oramai vicino alla metà dei suoi giorni. Chi cosa ci riserveranno dunque oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e incontri fortunati coloreranno la vostra giornata?Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 7 Dicembre 2020.

Lunedì 7 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Nonostante per voi la settimana non sarà particolarmente fortunata, la giornata di oggi si rivelerà decisamente produttiva e appagante. Tutto filerà infatti liscio come l’olio e nuovi affari accenderanno in voi molta curiosità. Buttatevi senza pensarci troppo!

Toro. La giornata sarà per voi decisamente grigia. Ultimamente alcune questioni vi stanno tormentando più del dovuto, ed è arrivato il momento di affrontarle a testa alta. Cercate di non farvi sommergere dallo stress, e soprattutto di evitare in tutti i modi le polemiche.

Gemelli. Le prossime ore saranno per voi decisamente cariche di impegni e di stimolanti sfide che daranno un pizzico di pepe in più alla vostra giornata. Il vostro sangue freddo verrà molto probabilmente messo alla prova ma non temete, ne uscirete vittoriosi.

Cancro. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente stimolante. Vi sentirete di malumore, e la fiducia in voi stessi potrebbe andare un po’ a scemare. Non disperate, sono in arrivo tempi migliori. Presto infatti arriverà il momento di dimostrare il vostro valore.

Leone. Le prossime ore saranno piene di energia, dunque rimboccatevi le maniche. Molto probabilmente vi ritroverete a fare i conti con alcune questioni spinose, ma niente panico, gli astri oggi saranno tutti dalla vostra parte.

Vergine. Durante la giornata di oggi continuerete a ricevere delle belle soddisfazioni in ambito lavorativo. La vostra curiosità sarà sicuramente stuzzicata da alcuni promettenti affari, ed il consiglio migliore è quello di fidarsi del proprio intuito e agire di conseguenza.

Bilancia. C’è qualcosa che da tempo continua ad infastidirvi e a mettervi sotto pressione. È il momento che iniziate a pensare ad una soluzione seria e che evitiate di tergiversare ulteriormente. Spesso prendere il toro per le corna si rivela essere la strategia migliore.

Scorpione. Il cielo oggi sarà dalla vostra parte se eviterete di prendere decisioni impulsive e affrettate. Contare fino a 10 prima di agire potrebbe essere una soluzione. Siete al momento alla ricerca di un equilibrio, che arriverà presto e vi regalerà del sollievo.

Sagittario. Durante la giornata di oggi potreste avvertire il bisogno di evadere un po’. Molto probabilmente vi allontanerete dalle vostre conoscenze, cercando rifugio nella solitudine. Vi farà bene un po’ di riflessione, ma evitate di estraniarvi troppo dalla realtà.

Capricorno. I tempi sono maturi per dedicarsi alla cura della persona e a quella della casa. Molto probabilmente vi dedicherete allo shopping, ed è un’idea ottima per recuperare un po’ di buon umore. Cercate però di non esagerare.

Aquario. Impegni su impegni potrebbero incupire la vostra giornata. Purtroppo i postumi della fatica stanno iniziando a farsi sentire ma non è ancora il momento di gettare la spugna. Tenete duro, dolci soddisfazioni infatti saranno presto nelle vostre mani.

Pesci. La giornata non sarà particolarmente idilliaca per voi. Qualche conoscenza potrebbe giocare un po’ troppo con i vostri nervi, gettando un po’ di grigio sul vostro cielo. Non disperate, e soprattutto cercate di mantenere la calma nonostante lo stress.

