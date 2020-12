Maria Teresa Selo, a 12 anni dalla sua scomparsa Massimo Boldi la ricorda ancora con affetto: il loro amore durato 30 anni.

Massimo Boldi sarà presto ospite di Mara Venier a Domenica In, e il pubblico si aspetta un salto nel passato. L’attore potrebbe decidere di ricordare la moglie Maria Teresa Selo, che è venuta a mancare distruggendogli il cuore. Non sarebbe la prima volta che la moglie compare pubblicamente nei suoi ricordi. Anche a novembre 2019, un anno fa, commentando la relazione con Irene Fornaciari, Boldi raccontò a Mara Venier: “Ci sono cose che non si possono cancellare. C’è stato un episodio… nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere delle presenze. Poi si è allontanata, ne sono convinto”. L’attore era convinto si trattasse di Maria Teresa, che si manifestava per ricordargli il loro amore.

Massimo Boldi ricorda Maria Teresa Selo, oltre 30 anni d’amore

La storia d’amore tra Massimo Boldi e Maria Teresa Selo è durata 30 anni. L’attore raccontò l’inizio di tutto sulla sua biografia: ““Se ricordo bene, era il settembre del ’72. Era un giorno di lavoro come un altro, eravamo impegnati a servire le colazioni quando ecco che nel locale entrò una ragazza che attirò subito la mia attenzione”. Massimo fece di tutto per occuparsi lui di quella cliente, che a sua volta non nascose di apprezzare le attenzioni del cameriere e divenne ospite fissa del locale. Fu Maria Teresa a fare il primo passo, vincendo le timidezze di entrambi, come ha già raccontato più volte Massimo: “Marisa mi risparmiò l’angoscia del fare il primo passo e arrivò a prendere in mano lei le redini della situazione”.

Maria Teresa Selo è morta all’età di 47 anni a causa di una brutta malattia, che Massimo non ha mai commentato pubblicamente nei dettagli. Oggi, a 12 anni dalla scomparsa della donna della sua vita, forse potrebbe decidere di farlo.