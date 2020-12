Massimiliano Borghese, chi è il figlio di Barbara Bouchet: la sua storia

Massimiliano Borghese è il fratello minore del più famoso Alessandro, chef e conduttore. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Figlio di Barbara Bouchet e dell’attore Luigi Borghese, nonché fratello del più famoso chef Alessandro, Massimiliano Borghese è un ragazzo di cui si hanno poche notizie. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Massimiliano Borghese

Sappiamo che Massimiliano Borghese, classe 1989, è cresciuto con la mamma e ha deciso di intraprendere una carriera lontana dal mondo dello spettacolo, diventando un bravissimo barman: attualmente si occupa di gestire la sala del ristorante di Milano del fratello. A differenza di Alessandro, che è stato cacciato da Barbara Bouchet, lui ha continuato la sua vita a casa insieme alla donna che l’ha allevato. Massimiliano e Alessandro sono comunque molto legati e hanno un bellissimo rapporto.

“Quando mio figlio Alessandro ha compiuto 15 anni – ha dichiarato la Bouchet -, io ho pensato al dispiacere che ho dato a mio padre quando decisi di lasciare casa perché a 15 anni non sei pronta ad affrontare il mondo che ti circonda. Mio padre per tanto tempo non voleva sentirmi perché ha sofferto tantissimo. Poi abbiamo fatto pace, però aveva ragione anche se mi è andata bene”.

Leggi anche –> Barbara Bouchet, il vero rapporto col figlio Alessandro Borghese

Leggi anche –> Luigi Borghese, di cosa è morto l’ex marito di Barbara Bouchet

In un’altra intervista Barbara Bouchet ha svelato il retroscena dell’addio di Alessandro: “Ho chiesto a lui che cosa gli piacesse fare e lui ha sempre risposto ‘boh’ e per questo l’ho mandato via di casa. In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare e per questo l’ho mandato via di casa. Alla fine, però, è andata bene…molto bene”.

Leggi anche –> Luigi Borghese, chi era il marito di Barbara Bouchet: storia, vita e carriera

Leggi anche –> Chi è Barbara Bouchet: età, vita privata, figli, carriera dell’attrice

EDS