Manuela Arcuri, tutta la verità sulla storia con Gabriel Garko

Il rapporto tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko è inevitabilmente finito al centro dell’attenzione mediatica. Ecco l’ultimo retroscena.

La relazione Manuela Arcuri e Gabriel Garko ebbe inizio nell’ormai lontano 2006, poco prima che venisse girata la fortunata serie L’onore e il rispetto, che li ha visti protagonisti. La nota attrice ha ammesso di essere stata pazzamente innamorata del suo collega, nonostante la breve durata della loro storia. Di cui ora si torna a parlare sulla scia del coming out di lui.

Perché è finita tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko

Manuela Arcuri non sa bene se Gabriel Garko abbia finto con lei e organizzato la love story a tavolino, ma preferisce accordargli il beneficio del dubbio. “Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese – ha dichiarato – e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”.

Manuela Arcuri era a conoscenza del gossip sull’omosessualità Gabriel Garko, ma non ne poteva avere la certezza assoluta e non gli ha dato più di tanto peso. Il suo ex, d’altro canto, non le ha mai confidato nulla. Ipse dixit: “Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dubbi ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale. Immagino quanto abbia sofferto, nascondersi sempre non deve essere stato facile e mi dispiace tantissimo. Noi non ci sentiamo da un po’ di tempo”.

