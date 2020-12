Irene Grandi, chi è il marito Lorenzo Doni: età, foto, lavoro

Lorenzo Doni, ecco chi è l’uomo che ha reso felice Irene Grandi dopo il primo matrimonio fallito: tutti i dettagli.

Lorenzo Doni è lo storico compagno di vita di Irene Grandi, con cui si è sposato a luglio del 2018. La coppia ha celebrato il matrimonio in un piccolo paese della Sardegna, terra tanto amata da Lorenzo. La cerimonia è stata semplicissima e con pochi invitati, e tutta l’attenzione è stata dedicata al grande amore che unisce la coppia. Doni è arrivato nella vita di Irene Grandi dopo la rottura con Alessandro Carotti, ex marito della cantante. Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair la stessa Irene ha spiegato che Lorenzo è un uomo lontano dalle luci dello spettacolo, e che per questo motivo i due hanno voluto tenere per sé la loro storia d’amore.

Irene Grandi e Lorenzo Doni, sconosciuti i dettagli sulla biografia del nuovo marito

Di Lorenzo Doni sappiamo poco: è un avvocato originario di Firenze, ma adora la Sardegna e possiede una casa a Narbolia, piccolo centro in provincia di Oristano. Proprio questa è la cornice della maggior parte delle vacanze della coppia, che ha scelto il paesino anche come sfondo per le nozze. Lorenzo lavora come istruttore di golf nella John Jacobs Practical Golf School ad Is Arenas, sempre in Sardegna. Lì l’avvocato vanta un grande e affiatato gruppo di amici.

Sconosciuta la sua data di nascita e i suoi profili social. Anche sul profilo Instagram di Irene, Lorenzo appare raramente. La coppia infatti non ama esporsi al pubblico, ed Irene non ha mai pubblicamente approfondito i dettagli della storia d’amore con l’avvocato. Stando a quanto raccontato dalla cantate a Vanity Fair lei e Doni si sono conosciuti durante una tournée: “Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’, non avevo mica capito: capitolata per insistenza”. Non sappiamo dove la coppia abbia deciso di passare la quarantena e quel che è rimasto di questo 2020.