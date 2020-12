Hugo Maradona, che rapporti aveva davvero col fratello Diego

Il rapporto di Hugo con Diego Armando Maradona: una storia incredibile tra i due fratelli con lo stesso sogno nel cuore

Un rapporto viscerale fin da sempre. Diego Armando Maradona ha sempre cercato di aiutare i propri fratelli quando è diventata la stella più luminosa del panorama calcistico. Hugo ha provato a farsi strada nel calcio che conta, ma alla fine non ha avuto il successo sperato. Il fratello minore ha girovagato per l’Italia finendo a giocare anche in Giappone: da ormai tanti anni vive a Napoli, dove allena ed ha sposato una napoletana a Bacoli. Per lui Diego è stato sempre un punto di riferimento: spesso si riunivano a Natale per trascorrere insieme le festività.

Hugo Maradona, l’amore verso Diego

Diego l’ha voluto aiutare in tutti i modi cercando di convincere Ferlaino a fargli vestire la maglia del Napoli. Il loro rapporto è sempre stato sincero col passare degli anni ognuno, ovviamente, percorrendo le proprie strade. Ora Hugo allena i più piccoli per diventare così, a sua volta, un loro punto di riferimento. In tanti gli chiedono del suo rapporto con Diego per sognare nuovamente insieme a lui. Anche sul profilo social della moglie, Paola Morra, sono tanti gli attestati di stima verso El Pibe de Oro, che è diventato uno dei più grandi al mondo partendo da Villa Fiorito.