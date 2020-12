Hugo Maradona, chi è la moglie Paola Morra: vita e rapporti con Diego

Conosciamo meglio la storia di Paola Morra, la moglie di Hugo Maradona: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

Sono passati già tanti giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, ma il suo ricordo è ancora molto forte e sarà per sempre così. Tutti i suoi familiari gli hanno mostrato affetto e sincerità così come Hugo Maradona, ex calciatore e fratello del più grande di sempre. Quest’ultimo si è stabilizzato da tanti anni a Napoli sposando anche Paola Morra nel 2016. Il matrimonio è avvenuto a Bacoli celebrato dall’ex sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Hugo ha girato prima il mondo vestendo anche la maglia dell’Ascoli, del Rayo Vallecano in Spagna e del Rapid Vienna finendo a giocare anche in Giappone. Poi dopo il ritiro ha deciso di vivere a Napoli iniziando l’attività di allenatore.

Hugo Maradona, chi è la moglie Paola Morra

La donna è molto presente sui social con il doppio cognome Paola Morra Maradona. Sul suo profilo Instagram sono presenti numerose foto e ritratti di famiglia sulla storia di Diego e Hugo Maradona. Inoltre, i due hanno quattro anni di differenza essendo più grande. Per il giorno del 60esimo compleanno di Diego, avvenuto lo scorso 30 ottobre, ha scritto un tweet davvero emozionante: “60 è solo un numero, tu sarai per sempre D10S. Cosa augurarti? Tanto amore come hai dato nella tua vita . Il piede d’oro, la mano di Dio e il cuore di tutti resti unico al mondo. Felice compleanno Diego #DiegoMaradona #DiegoArmandoMaradona #D10S @DiegoAMaradona”.