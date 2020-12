Dopo l’eliminazione di Enock e le uscite volontarie di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, il Grande Fratello VIP si prepara alle new entry…

Morto un papa se ne fa un altro, uscito un vippone ne entrano altri nove! Le new entry nella Casa del Grande Fratello VIP sostituiranno i vipponi usciti e scuoteranno gli equilibri creati con tanta fatica nella casa più spiata d’Italia. Enock è eliminato, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di lasciare per passare il Natale in famiglia, lasciando tutti con un palmo di naso. Soprattutto Tommaso Zorzi che tra facce lunghe e pianti disperati, non ha preso proprio benissimo la decisione di Oppini. Gli ultimi nomi confermati sono quelli di Samantha De Grenet e Serena Grandi.

Grandi e De Grenet, le new entry del GF VIP

Samantha De Grenet, conduttrice televisiva, showgirl e modella, ha da poco annunciato la sua partecipazione al Grande Fratello VIP tramite un post sul suo profilo instagram. La 50enne ha scritto: “Ora ve lo posso dire! La prossima settimana inizierà x me una nuova avventura e non vedevo l’ ora di potervelo comunicare personalmente. Seppur virtualmente vi abbraccio uno per uno e vi ringrazio per il vostro affetto e fin d’ ora per il vostro supporto. Vi voglio bene!”

Come lei anche l’attrice Serena Grandi, nota per i ruoli con il regista Tinto Brass, ha scritto su instagram un post che presenta il suo ingresso nella casa più spiata d’italia, con un telegrafico: “Entro al GFVIP, che emozione!”. Nonostante il suo nome suona più che nuovo, a meno che non ci sia un fraintendimento anche Serena Grandi farà il suo ingresso al Grande Fratello VIP.

Con ben nove nuovi concorrenti il GF VIP cambia decisamente faccia e ci saranno nuovi rapporti, nuovi equilibri e squilibri. Non vediamo l’ora di assistere!