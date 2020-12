Fabrizio Corona, senza vestiti sul gabinetto: “Siete questo” FOTO

Provoca, Fabrizio Corona, come sempre a modo suo e con parole e modo di apparire forti. Atteggiamenti tipici di quello che è il suo carattere.

Conosciamo molto bene il personaggio Fabrizio Corona ormai. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez oltre che marito, in passato, di Nina Moric, è da sempre uno che non le manda a dire. Un personaggio certamente controverso, dotato di tanti difetti come anche di alcuni innegabili pregi. Come la capacità di sapere sempre come fare per promuovere sé stesso, per emergere da tutto quanto di negativo lo sommerge e che sa come valorizzare il proprio nome e la propria immagine. In tal senso, i social network sono per Corona una importante cassa di risonanza sfruttando la quale lui riesce molto spesso a lasciare il segno ed a farsi benvolere.

In tanti scelgono di sostenerlo con i loro ‘mi piace’ e dei commenti di incoraggiamento. Ma non mancano anche tanti detrattori, che imputano al 46enne originario di Catania di non avere mai imparato nulla dai tanti errori commessi nel corso della sua vita. Il siciliano ha conosciuto la galera più e più volte, eppure nessun provvedimento di custodia in carcere sembra sia mai riuscito a correggerne le intemperanze.

Fabrizio Corona, ennesima provocazione social

Da Corona arrivano sempre gli stessi propositi combattivi. Lui ha denunciato più e più volte, con il fare provocatorio che gli è proprio, quelle che a suo avviso rappresentavano le ingiustizie subite. In tutto ciò sono poche le certezze alle quali aggrapparsi. Tra queste spicca suo figlio Carlos, diventato maggiorenne ad agosto. Per il resto in tanti sperano di potere assistere ad una vera redenzione da parte di colui che, per lungo tempo, ha vestito i panni di re dei paparazzi in Italia.

