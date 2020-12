Eric Topol, chi è il medico e scienziato americano. Famosissimo cardiologo e luminare della scienza. Scopriamo di più sulla sua storia e sulla sua carriera professionale e su un aneddoto che coinvolge anche l’ex presidente statunitense Donald Trump.





Classe 1954 e originario di New York, il medico cardiologo ha avuto moltissimo successo in ambito scientifico, affermandosi anche come ricercatore. E’ fondatore e direttore dello Scripps Research Traslation Istitute.

Eric Topol, chi è il famoso medico cardiologo ma anche e scienziato e ricercatore americano

Topol nasce nel 1954, con il nome completo di Eric Jeffrey Topol, in un quartiere della città di New York, precisamente nel Queens. Si afferma in ambito professionale come cardiologo di fama mondiale ma diviene ben presto anche scienziato e ricercatore, prestando servizio anche nel Regno Unito.

Leggi anche –> Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 6 dicembre

Topol è direttore e fondatore dello Scripps Research Traslation Istitute ed è divenuto consulente senior presso la Divisione di Malattie cardiovascolari della Scripps Clinic di La Jolla, in California.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Topol è inoltre autore di alcune pubblicazioni, incentrate soprattutto sul futuro della medicina. Tra queste ricordiamo The Creative Destruction of Medicine, pubblicato nel 2010, The Patient will see you know, nel 2015 e Deep Medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again, nel 2019.

Potrebbe interessarti anche –> Daniele Michilli, chi è lo scienziato che ha captato i segnali dalla Via Lattea

Alcuni mesi fa, durante la piena emergenza a causa dell’epidemia di Covid-19, Topol ha corretto, utilizzando una penna rossa, un tweet pubblicato dall’ex presidente Donald Trump, subito dopo il ricovero di quest’ultimo a causa del Coronavirus.



La vita privata

Oggi Topol vive negli Stati Uniti ed è sposato con sua moglie, Susan Merriman. Dall’amore tra i due sono nati due figli.

Topol è inoltre attivo sui social, in particolar modo su Instagram e Twitter, dove pubblica in gran parte fotografie che ritraggono scatti dei suoi viaggi o della natura, due cose che Topol ama moltissimo.