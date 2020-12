Appena uscita dal Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci torna a far girare la testa ai fan con lo scatto super sexy fatto in casa.

Tornerà presto a casa Elisabetta Gregoraci dopo la decisione di lasciare la Casa del Grande Fratello VIP, tra le lacrime e la disperazione dei suoi coinquilini e Alfonso Signorini che invita al rispetto della sua decisione di passare il Natale con la sua famiglia. Della stessa idea è stato anche Francesco Oppini, che ha lasciato ieri sera stessa la casa più spiata di Italia. Su instagram, lo scatto che ha fatto girare la testa ai fan.

La Gregoraci mostra le gambe su instagram

Elisabetta Gregoraci è sempre attiva sul suo profilo instagram, in cui si presenta come “personalità televisiva, attrice, vivo per il mio incredibile figlio, cintura nera in karate, amo la cioccolata.”

Oggi, ad un giorno della sua uscita definitiva dal Grande Fratello VIP, sul suo profilo è stata postata una foto super sexy con Elisabetta che mostra le sue bellissime e lunghissime gambe con un minivestito nero che le calza a pennello.

Tantissimi i commenti di sostegno e di rammarico per la sua uscita dal GF VIP. Per moltissimi telespettatori, infatti, Elisabetta Gregoraci era indubbiamente la favorita tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia e il calore si sente. Qualcuno le scrive: “Sei stata la colonna del gf! Complimenti hai fatto un gf bellissimo, hai dimostrato di essere una grande donna e una grande mamma. Sei stata una bellissima scoperta! Chapeau“. Qualcuno la vede come vincitrice morale del GF 2020: “L’unica vincitrice del GF VIP!”.

Indubbiamente Elisabetta sarà felice di poter tornare a casa e finalmente poter riabbracciare il suo bambino che le è spesso mancato in questi mesi chiusa nella Casa del GF.