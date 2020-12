Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 6 dicembre

A Domenica Live a sorpresa nuovi scoop e molto altro ancora: tutti gli ospiti di oggi e i dettagli sulla puntata di oggi, 6 dicembre

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive e oggi, 6 dicembre, si tornerà a parlare anche dell’emergenza economico-sanitaria dovuta al Coronavirus.

La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Gli ospiti di Domenica Live

Rivelati in calce a Pomeriggio Cinque, i protagonisti di Domenica Live oggi, 29 novembre, porteranno non poche emozioni nello studio di Mediaset. Innanzitutto, è stata confermata la presenza di Barbara Bouchet con il figlio Massimiliano Borghese nel programma ormai stabile in fascia pomeridiana.

L’icona cinematografica degli anni ‘70 è anche madre di Alessandro Borghese, ed entrambi i suoi figli sono nati dall’amore con l’ex marito. Non è un mistero che i rapporti fra Barbara Bouchet e il noto cuoco siano stati per lungo tempo disseminati di incomprensioni, ma le cose sembra siano migliorate negli ultimi anni.

In studio siederà anche Franceska Pepe, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, accompagnata da sua madre. La modella si è trovata spesso al centro di molte polemiche all’interno della casa e non di rado si è ritrovata a discutere con i coinquilini. Schietta e vulcanica, la ragazza ha sottolineato più volte di essere anche studiosa (laureata in Economia alla Cattolica) e colta e non solamente un bel visino. Tuttavia, come notato da molti utenti sui social, la sua vera natura non sembra essere uscita del tutto allo scoperto durante il game show. Fra gli ospiti di oggi a Domenica Live ci sarà anche Costantino della Gherardesca che con la sua proverbiale ironia saprà strappare un sorriso (e anche più di uno) alla conduttrice.

