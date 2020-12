Domenica In, Mara Venier “zittisce” Patty Pravo: panico in studio

Mara Venier si è vista costretta a interrompere la chiacchierata con Patty Pravo causa del brusio proveniente dal dietro le quinte del programma. Ecco il retroscena.

Anche la pazienza di Mara Venier ha un limite. La conduttrice veneziana lo ha dimostrato oggi nel corso di Domenica In, perdendo le staffe a casa del brusio che si era venuto a crearsi tra parte dello staff nel dietro le quinte della trasmissione. Un fatto che è andato di traverso alla “Zia”, la quale ha addirittura bruscamente interrotto l’intervista con l’amica Patty Pravo.

Incidente in diretta con Patty Pravo

“Scusate!” ha tuonato Mara Venier in uno scatto di nervi. Di solito il pubblico non è abituati a vederla così indispettita, ma tant’è. Eppure il rimbrotto non è bastato, e così la conduttrice l’ha ripetuto, stavolta facendo calare il gelo in studio: per alcuni secondi è stato silenzio totale. Per la serie: a mali estremi, estremi rimedi…

Tutto questo mentre Patty Pravo stava raccontando delle sue particolari dote canore, sottolineando la sua capacità di esibirsi in più lingue. A sciogliere la tensione ci ha pensato proprio la celebre cantante, con un’efficace battuta: “In che lingua stavano parlando?”, ha chiosato sorridendo. “Scusami davvero”, ha replicato Mara Venier, ancora visibilmente irritata, ma anche un poco imbarazzata, per poi riprendere il filo del discorso come niente fosse. Va da sé che l’episodio è stato subito commentato sui social, in particolare su Twitter, dove più d’un utente ha messo in rilievo il pugno di ferro adottato dalla presentatrice con i colleghi “disturbatori” in studio. Toccatele tutto, ma non il suo programma.

