Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 6 dicembre

La tredicesima puntata di questa edizione di Domenica In avrà fra gli ospiti, in studio o in collegamento, tanti artisti e molti esperti. Questi ultimi si esprimeranno sull’andamento dell’epidemia, cercando di delineare un quadro esaustivo della situazione attuale. Christian De Sica e Massimo Boldi presenteranno il loro nuovo film di Natale intitolato Vacanze su Marte. Il cinepanettone per eccellenza a causa delle disposizioni emanate dal governo, non sarà proiettato al cinema ma visibile sulle piattaforme on-line. I due attori, poi, si racconteranno attraversando insieme le tappe della loro lunga carriera e della loro amicizia e collaborazione artistica.

Si parlerà ancora del grande campione scomparso, Diego Armando Maradona, grazie al fratello del Pibe de oro, Hugo Maradona, e sua moglie Paola. Parteciperanno al ricordo anche altri che ebbero la fortuna di conoscerlo in vita: Christian De Sica e Massimo Boldi, Giampiero Galeazzi, Gigi d’Alessio, Ciro Ferrara e molti altri ospiti.

Lo spazio dedicato alla musica sarà inondato da Patty Pravo che si esibirà nel famosissimo brano E dimmi che non vuoi morire. La cantante presenterà inoltre un libro che la rappresenta, intitolato appunto Minaccia Bionda. Direttamente da Ballando interverranno a Domenica in Vittoria Schisano e Marco De Angelis, coppia semi-finalista del talent.

Lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica sarà dominato dal Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri e dal giornalista Massimo Gramellini, ma interverranno anche altri esperti in collegamento.