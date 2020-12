Diletta Leotta, i guanti di pelle nera fanno impazzire i fans

Diletta Leotta indossa i guanti di pelle nera sul campo da calcio e i fans impazziscono. Lei sempre sexy ed elegante.

Diletta Leotta è ormai una delle presentatrici televisive più apprezzate a livello internazionale, ma soprattuto dal pubblico maschile italiano. Il meglio di sè continua a darlo sui campi di calcio di Serie A dove, nonostante le nuove restrizioni a causa del Coronavirus, con simpatia e leggerezza presenta i pre e i post partita di tutte le sfide trasmesse da Dazn. Proprio su Dazn ieri è stata trasmessa la partita tra Inter e Bologna, che si è conclusa con un 3-1 per gli interisti.

Diletta Leotta, guanti sexy sul campo da calcio: la riposta dei fans

Nonostante il freddo degli ultimi giorni, Diletta è riuscita come sempre a sfoggiare un look impeccabile sul campo da calcio. La presentatrice ha deciso di indossare un lungo cappotto marrone chiaro, che però all’apparenza non sembra particolarmente caldo.

Non sono passati inosservati i guanti di pelle nera: con una mano in tasca e l’altra sul microfono, Diletta Leotta riesce ad essere sexy anche sotto la pioggia. Purtroppo i suoi followers sembrano assomigliare più ad un branco di animali in calore che a persone dotate di senso civile, e sotto la foto piovono una marea di commenti sessisti e volgari. Qualcuno si attacca anche ai suoi capelli: li hanno rovinati, dicono. In effetti i capelli della Leotta, in questa ultima foto legati dietro, alti sulla nuca, sembrano essere rimasti un po’ bruciacchiati dai tanti trattamenti fatti. Ma niente che non si possa risolvere con una buona maschera per capelli.