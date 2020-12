Boldi contro De Sica, perché i due comici avevano litigato

Boldi e De Sica hanno fatto ridere con i loro film l’Italia intera. I due si sono però separati per ben 13 anni. Qual è stato il motivo?

Sembrerebbe che Christian De Sica e Massimo Boldi abbiano lasciato per un po’ i loro fan con l’amaro in bocca. Dopo il film Amici come prima si sarebbero aspettati tutti il ritorno dei due comici insieme sul grande schermo, ma non è stato così, almeno per quel che riguarda il 2019. Quest’anno sono però ritornati alla carica, smentendo la possibilità di una nuova lite. Scopriamo dunque insieme che cosa è successo e che cosa accadde allora tra i due.

Leggi anche->Massimo Boldi | offese social a Veera Kinnunen | che polemica | FOTO

Fortunatamente le acque sono attualmente tranquille tra i due attori. Massimo e Christian infatti non hanno litigato, e i loro rapporti sono in ottimo stato. Molto probabilmente i loro impegni li hanno tenuti semplicemente distanti negli ultimi tempi, prima di iniziare a lavorare a Vacanze su Marte. Una volta smentita l’ipotesi di una nuova frattura, i fan si sono sentiti subito sollevati, reduci dalla separazione del duo comico durata ben 13 lunghi anni.

Leggi anche->Christian De Sica Covid | colpito l’attore | ‘Non voglio morire così’

La separazione avvenuta tempo fa tra Massimo Boldi e Christian De Sica ha sicuramente fatto molto scalpore. I due, puntuali con i loro cinepanettoni, amatissimi dagli italiani, hanno di punto in bianco smesso di fare film insieme. Le indiscrezioni hanno immediatamente cominciato ad urlare alla lite ed allo scandalo, ma sembrerebbe che le cose non siano proprio andate così. “Come fai a litigare con Christian De Sica.” ha dichiarato Boldi. “Non abbiamo litigato, abbiamo scherzato“. Nonostante tutto ancora non è chiaro che cosa abbia realmente tenuto distanti i due comici tra di loro per così tanto tempo, e molto probabilmente non verrà mai rivelato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Christian De Sica e Massimo Boldi: “Non abbiamo mai litigato”

Sembrerebbe secondo alcune fonti e interviste, che la separazione tra i due comici, durata ben 13 anni, sia stata dettata dal caso e da alcune scelte di vita che li hanno portati ad allontanarsi. I due attori hanno fermamente affermato che non ci sia stata nessuna lite tra loro, e lo hanno ribadito in numerose interviste. “Non abbiamo mai litigato. Lo dicevamo per assecondare gli altri”. A quanto pare infatti a tenere separati i due pare siano stati soltanto alcuni cavilli di tipo contrattuale. “Non c’erano state divergenze incolmabili.” ha spiegato De Sica in un’intervista per Libero Quotidiano. “Io ero legato a Filmauro e lui a Medusa. Era impossibile parlare di fare un film insieme, dal momento che avevamo già preso degli impegni improrogabili”.