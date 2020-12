Barbara D’Urso, panico in studio: si spegne tutto, paura tra gli ospiti

Barbara D’Urso è stata interrotta da un blackout improvviso, che ha messo a dura prova la continuazione di “Live, Non è la D’Urso”.

Momenti difficili per Barbara e tutte le persone che lavorano al seguitissimo programma della domenica “Live – non è la D’Urso”. Nella puntata di oggi 6 dicembre, un improvviso e inaspettato blackout totale ha lasciato lo studio di Cologno Monzese al buio pesto e messo alla prova la continuazione del programma, visto e amato da migliaia di telespettatori ogni settimana.

Blackout dalla D’Urso: “E’ complicato”

La fidata conduttrice napoletana aveva giusto appena lanciato l’inchiesta sui cosidetti “sciacalli del Covid“, ossia individui che cercano di sfruttare la difficile situazione economica di molti commercianti a causa dell’epidemia e lucrare senza scrupoli sui lavoratori con prestiti a tassi proibitivi. Proprio nel bel mezzo del lancio del servizio, lo studio di Cologno Monzese è rimasto improvvisamente al buio.

Leggi anche–> Barbara D’Urso sconvolta a Pomeriggio 5: “Oggi non dovevo essere qui”

Un improvviso blackout momentaneo ha lasciato tutti nell’oscurità totale per qualche secondo ma la nostra Barbara non si è persa mai d’animo e ha continuato imperterrita a condurre il suo programma. Si è anche collegata con il dottor Galli e ha coinvolto l’ospite in studio Bruno Vespa. La conduttrice ha affermato “E’ complicato, ma non ci fermiamo!“.

Leggi anche–> Patrizia De Blanck contro Barbara d’Urso per il terribile tradimento

Dopo qualche minuto che è parso interminabile, la luce è tornata in un colpo e gli studi di Cologno Monzese sono tornati ad essere illuminati correttamente e la trasmissione è potuta proseguire senza intoppi. Tuttavia, pare che gli sbalzi elettrici siano ancora in corso, quindi potrebbe accadere di nuovo nel corso delle prossime puntate. Vedremo come si comporteranno le luci dello studio di Canale 5 nelle prossime puntate!