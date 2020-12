Whitney Collings, morta a soli 33 anni la star di ‘Bad Girls Club’

In ancora giovane età è scomparsa Whitney Collings, famosa per avere preso parte ad un noto reality show durato per anni e anni.

La giovane Whitney Collings, star di ‘Bad Girls Club‘, è morta all’età di 33 anni. Originaria di Boston, negli Stati Uniti, la donna sarebbe deceduta nel principale ospedale della città, come riferito dal sito tmz.com, che si occupa di spettacolo e gossip e che è sempre molto bene informato.

La morte di Whitney Collings risalirebbe a giovedì 3 dicembre 2020, di mattina. La notizia della sua dipartita è arrivata dalla madre, comprensibilmente affranta. Famosa per la sua partecipazione nel reality show ‘Bad Girls Club’, al quale aveva partecipato per 12 episodi nel 2008 quando aveva 21 anni, tale trasmissione è durata per una dozzina di edizioni. In esso era possibile vedere ciò che accadeva in una abitazione dove abitava un gruppo di donne. La Collings venne eliminata in seguito ad un duro litigio con Amber Meade, altra star locale.

Whitney Collings, lei era nota per avere partecipato al reality ‘Bad Girls Club’

Proprio quest’ultima alla fine la ricorda con affetto sui social network, svelando che alla fine le due furono in grado di superare le reciproche incomprensioni. E tantissimi sono gli attestati di stima e di affetto nei confronti della sfortunata Whitney. Non si conoscono le cause della morte della 33enne. Sui social risultava avere dei profili privati, non accessibili al pubblico se non dietro ad una apposita richiesta. A marzo 2020 la ragazza venne arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, da quanto risulta. Sembra che la Collings avesse trovato da tempo lavoro in una azienda che produce sigarette elettroniche, dopo essersi trasferita in Florida.

