Si vanta online di non indossare la mascherina: infermiera sospesa

Un’infermiera appartenente al reparto di oncologia è stata messa in congedo amministrativo dopo aver pubblicato un video sul celebre TikTok all’interno del quale si è vantata di non indossare la mascherina chirurgica. Scopriamo insieme tutto quello che è successo e la bufera che ne è scaturita.

Ashley Grames, questo è il nome della ragazza, è stata sospesa dalla Salem Health, ubicato in Oregon, negli USA, per aver pubblicato il video sopracitato sui social. La clip, postata su TikTok, mostra l’infermiera mentre, ironicamente, assume un’espressione terrorizzata, con in sottofondo l’audio di una donna che grida spaventata.

“Quando i miei colleghi scoprono che continuo a viaggiare, non indosso la mascherina quando sono fuori, e lascio che i miei bambini si incontrino con gli altri per giocare.” ha scritto Ashley come didascalia del video. Nella clip la ragazza indossava la divisa, il che ha fatto presumere si trovasse in una delle aree ristoro dell’ospedale.

Il TikTok ha fatto in poco tempo il giro del web, suscitando l’indignazione di numerosissimi utenti. Lo scandalo ha attirato sempre più persone, rendendo la clip dell’infermiera praticamente virale. La donna, in seguito alla bufera, ha velocemente cancellato il video, ma non è bastato ad risparmiarle la sospensione dall’impiego.

Infermiera sospesa dal lavoro dopo aver pubblicato un video compromettente du TikTok

Ashley Grames lavora come infermiera nei reparti oncologici dal 2015, e si è impegnata come CNA nei 5 anni precedenti. La donna è stata travolta dallo scandalo dopo aver pubblicato su TikTok un video che le è letteralmente costato il lavoro. All’interno della clip infatti, la Grames ha, seppur con ironia, confessato di non prendere le adeguate precauzioni sanitarie contro la pandemia. Un portavoce della Salem Health ha espresso la sua opinione in merito alla questione. “Un’infermiera impiegata presso la Salem Health ha pubblicato un video sui social media che ha evidenziato un’estrema indifferenza nei confronti della gravità della pandemia ed un atteggiamento di noncuranza verso le distanze di sicurezza e le regole sanitarie da rispettare”.